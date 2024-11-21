Четверг, 21 ноября, 2024
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Глава ФНС раскрыл две главные ошибки в заявках на налоговый вычет

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Россияне совершают две типичные ошибки при подачи заявок на получение налогового вычета, заявил в интервью РБК глава ФНС Даниил Егоров.

Первая ошибка связана с тем, что налогоплательщики прикладывают к справке на вычет не весь комплект документов.

«Но если автоматизированный вычет, там вообще все автоматически происходит», – уточнил Егоров.

По его словам, вторая распространенная ошибка состоит в том, что граждане заявляют на вычет сумму, превышающую подтвержденные доходы.

Кроме того, россияне часто подают декларации на вычет до апреля, хотя выдерживать такой крайний срок необязательно, добавил Егоров.

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