Воскресенье, 7 июля, 2024

Глава администрации Спасского района назвала причину проблем с водоснабжением

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

Нина Соломонова, глава администрации Спасского района, объяснила, почему в селе Половское проблемы с водоснабжением. Об этом написало ИД «Пресса».

По словам главы, в водонапорной башне недостаточно давления. Специалисты обслуживающей организации «Водосток Спасского района»  решили прочистить артезианскую скважину, из которой вода поступает в водонапорную башню, однако это не помогло. Нина Соломонова отметила, что дно скважины забито известняковой породой и металлическим предметом. Ее глубина уменьшилась на 9 метров — с 60 до 51. В эксплуатации скважина находится 42 года при нормативном сроке в 25 лет.

«По результатам обследования выявлено, что скважина непригодна для дальнейшей эксплуатации. Прочистить ее невозможно, необходимо бурить и устанавливать новую», — говорит глава.

С 4 июля в селе Половское объявили режим ЧС. Приступили к разработке проектно-сметной документации на новую артезианскую скважину. Отмечается, что средства на строительство будут выделены из резервного фонда района. К работам приступят в понедельник, 8 июня.

Жителей села Половское просят набраться терпения. Также администрация Собчаковского поселения на весь период строительства новой скважины организует подвоз питьевой и технической воды. Напомним, проблемой собчаковцев заинтересовалась журналистка Ксения Собчак.

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