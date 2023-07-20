Глава администрации Скопинского района встретился с представителями хоккейных команд «Торпедо» и «Торпедо Юность»

В администрации муниципалитета прошла встреча главы администрации Скопинского района Александра Бокова с тренером хоккейных команд «Торпедо» и «Топедо Юность» Андреем Купцовым и капитаном команды «Торпедо» Антоном Карташовым.

В сезоне 2022-202 регионального чемпионата Рязанской области 12 Всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд дивизиона «Лига мечты» хоккеисты «Торпедо» завоевали вторую ступень почета. В знак особой признательности в ходе встречи они передали Кубок – символ победы – в руки главы района для дальнейшего его нахождения в стенах районной администрации.

В рамках встречи хоккеисты рассказали Александру Ивановичу о своих спортивных достижениях, остановились на существующих проблемах и обсудили предстоящий спортивный сезон.