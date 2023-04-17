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Понедельник, 17 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Глава администрации Шиловского района Рязанской области ушёл с поста по собственному желанию

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Фото из группы Дума Шиловского района ВКонтакте

В понедельник, 17 апреля, на заседании Шиловском районной думы были досрочно прекращены полномочия Владимира Луканцова.

Участие в заседании приняли председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин и министр территориальной политики региона Жанна Фомина.

Отмечается, что Владимир Луканцов ушёл в отставку по собственному желанию. Исполнять обязанности главы администрации Шиловского муниципального района будет Сергей Стерликов. Заместители главы райадминистрации остались на своих должностях.

Все участники заседания поблагодарили Владимира Луканцова за плодотворную совместную работу и высокий профессионализм и пожелали ему дальнейших успехов.

Глава администрации Шиловского района Рязанской области ушёл с поста по собственному желанию
Глава администрации Шиловского района Рязанской области ушёл с поста по собственному желанию

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