Глава администрации Рязани Виталий Артёмов находится с рабочей поездкой в Новороссийске

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов находится с рабочей поездкой в городе-герое Новороссийске. В составе делегации он принял участие в мероприятиях, посвященных 82-й годовщине освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба мэрии.

Одним из ключевых событий стало посещение ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города-героя Новороссийска Леонида Николаевича Нанояна. Для него годовщина освобождения города праздник личный, ведь он сам принимал участие в боях на Малой земле. Многое помнит и всегда охотно делится своими воспоминаниями.

Гости в составе главы города-героя Новороссийска Андрея Кравченко, председателя городской Думы Андрея Антонова, главы администрации города Рязани Виталия Артемова лично пообщались, пожали руку и поздравили ветерана.

Впереди у делегации из Рязани рабочие встречи, а также обсуждение вопросов развития партнерских отношений между городами.