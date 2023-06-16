Глава администрации Пронского района Шаститко переходит на другую работу

В пятницу, 16 июня, Пронская районная Дума расторгла контракт с главой администрации района Александром Шаститко. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Шаститко написал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу. По неофициальным данным, он станет зампредом правительства Рязанской области вместо Виталия Артёмова и будет курировать сельское хозяйство.

Администрацией Пронского района Шаститко руководил 15 лет, начиная с 2008 года.

Присутствовавшая на заседании думы первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова поблагодарила экс-руководителя администрации за работу.

Депутаты продлили трудовые отношения со всеми действующими заместителями главы администрации: Андреем Ильичёвым, Ольгой Финякиной, Валерием Шитовым. Финякина назначена исполняющим обязанности главы администрации района.