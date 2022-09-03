Глава администрации Касимовского района: эвакуация села Лубяники не требуется

Глава администрации Касимовского района Иван Бахилов заявил, что эвакуация жителей села Лубяники не требуется. Об этом сообщает официальная группа районной администрации ВКонтакте.

Вечером пятницы, 2 сентября, в лентах новостей появились сообщения, что людей будут вывозить из населённого пункта из-за лесного пожара.

По мнению Бахилова, «слух мог пойти от отдыхающих, которые приехали на выходные и не разобрались в обстановке».

— Возгорание наблюдалось из села Чарус. Расстояние от него до Лубяников больше 10 км. В настоящее время населенным пунктам ничего не угрожает, — рассказал чиновник.

В Касимовском районе готовы к возможному ухудшению обстановки. Проведено совещание, службы приведены в полную готовность. У села Чарус сейчас находятся 40 человек и 20 единиц техники, у села Лубяники — 20 человек, 5 единиц техники.