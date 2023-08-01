Гладков жестко отчитал главу Старооскольского округа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитал руководителя Старооскольского городского округа Андрея Чеснокова за ответ жителям микрорайона ИЖС, пишет «Бел.ру».

Глава региона указал, что муниципалитет продал землю, но не подвел воду, канализацию и не сделал дороги. При этом один из местных жителей отдал ему письмо, подписанное Чесноковым.

«Старооскольский округ подавал заявку, денег область не дала, значит, строить не будем. Если еще кто-то так ответит, Андрей Валерьевич, это будет последний день работы», – отметил Гладков.

Губернатор предупредил, что Чесноков может потерять его доверие. Он назвал верхом непорядочности перекладывание ответственности на другие ветви власти.