Суббота, 1 октября, 2022
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Гладков заявил об уменьшении границы Белгородской области с Украиной

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, пишет Бел.Ру.

Чиновник обратил внимание, что приграничная зона соприкосновения региона с Украиной уменьшилась почти на треть.

«Наши подшефные районы — Белокуракинский и Троицкий, как и сама Луганская Народная Республика, официально стали нашими соседями, так же, как до этого были Воронежская, Курская и Брянская области. Добро пожаловать домой!» – высказался Гладков.

Также глава региона отметил, что теперь в состав Российской Федерации входит 89 субъектов.

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