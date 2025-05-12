Понедельник, 12 мая, 2025
9.6 C
Рязань
Вячеслав Гладков, фото со страницы губернатора ВК
Новости России

Гладков заявил, что белгородцы подставляют машины под удары ВСУ ради выплат

powder

Некоторые жители Белгородской области специально подставляют машины под удары ВСУ ради компенсаций, заявил губернатор Вячеслав Гладков на совещании правительства, пишет «Бел.Ру».

По его словам, власти будут просить убирать авто в гаражи, чтобы уберечь от атак дронов и обстрелов.

«Сам слышал разговоры родственников: наш населенный пункт обстреливается, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют — хотя бы деньги получим. Машина-то старая, никуда ни деть, ни продать», — отметил Гладков.

Глава региона указал на рост числа мошеннических схем с госпомощью пострадавшим из-за СВО. Так, формируются специальные группы, которые промышляют махинациями с выплатами, за это предусмотрено наказание.

Реклама

Гладков напомнил о случае, когда белгородцы сожгли машину и попытались подбросить FPV-дрон, который нашли, чтобы получить компенсацию. Эту постановку удалось разоблачить.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.