Гладков заявил, что белгородцы подставляют машины под удары ВСУ ради выплат

Некоторые жители Белгородской области специально подставляют машины под удары ВСУ ради компенсаций, заявил губернатор Вячеслав Гладков на совещании правительства, пишет «Бел.Ру».

По его словам, власти будут просить убирать авто в гаражи, чтобы уберечь от атак дронов и обстрелов.

«Сам слышал разговоры родственников: наш населенный пункт обстреливается, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют — хотя бы деньги получим. Машина-то старая, никуда ни деть, ни продать», — отметил Гладков.

Глава региона указал на рост числа мошеннических схем с госпомощью пострадавшим из-за СВО. Так, формируются специальные группы, которые промышляют махинациями с выплатами, за это предусмотрено наказание.

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Гладков напомнил о случае, когда белгородцы сожгли машину и попытались подбросить FPV-дрон, который нашли, чтобы получить компенсацию. Эту постановку удалось разоблачить.