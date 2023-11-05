Гладков сообщил об ударах ВСУ 4 ноября

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале рассказал об ударах ВСУ по региону, нанесённых 4 ноября.

В Белгородском районе над селами Соломино и Ближнее средствами ПВО сбито по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – установлено 11 прилетов. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе по МАПП «Шебекино» выпущено два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копьё». Никто не пострадал, разрушений нет.