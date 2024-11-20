Среда, 20 ноября, 2024
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Гладков резко ответил на жалобы о сроках восстановления в Шебекино

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на жалобы о сроках восстановления в Шебекино, пишет издание «БелПресса».

Во время вечернего эфира главе региона рассказали о задержке с ремонтом дома № 3 на улице Шолохова после атаки беспилотника. Здание должно было быть готово еще месяц назад.

«Как только начинается обстрел кассетными боеприпасами, строители вынуждены спускаться вниз. Я надеюсь, вы согласитесь со мной, что люди не должны гибнуть, даже восстанавливая дом», – пояснил Гладков.

Губернатор отметил, что обстановка крайне непростая, сейчас сменился третий подрядчик. Несущие конструкции в доме уже восстановили, сейчас идет ремонт кровли. 

Гладков выразил надежду, что дом восстановят до декабря.

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