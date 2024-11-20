Гладков резко ответил на жалобы о сроках восстановления в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на жалобы о сроках восстановления в Шебекино, пишет издание « БелПресса ».

Во время вечернего эфира главе региона рассказали о задержке с ремонтом дома № 3 на улице Шолохова после атаки беспилотника. Здание должно было быть готово еще месяц назад.

«Как только начинается обстрел кассетными боеприпасами, строители вынуждены спускаться вниз. Я надеюсь, вы согласитесь со мной, что люди не должны гибнуть, даже восстанавливая дом», – пояснил Гладков.

Губернатор отметил, что обстановка крайне непростая, сейчас сменился третий подрядчик. Несущие конструкции в доме уже восстановили, сейчас идет ремонт кровли.

Гладков выразил надежду, что дом восстановят до декабря.