Гладков резко ответил на жалобы о сроках восстановления в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на жалобы о сроках восстановления в Шебекино, пишет издание «БелПресса».
Во время вечернего эфира главе региона рассказали о задержке с ремонтом дома № 3 на улице Шолохова после атаки беспилотника. Здание должно было быть готово еще месяц назад.
Губернатор отметил, что обстановка крайне непростая, сейчас сменился третий подрядчик. Несущие конструкции в доме уже восстановили, сейчас идет ремонт кровли.
Гладков выразил надежду, что дом восстановят до декабря.