Среда, 1 февраля, 2023
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Гладков разочаровал белгородцев, которым пообещали бесплатные автомобили

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Вячеслав Гладков, фото со страницы губернатора ВК

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал информацию о бесплатной раздаче автомобилей некоторым белгородцам, написал «Бел.Ру».

Ранее пожилой житель региона сообщил, что услышал такую новость по телевизору. Его сын решил уточнить у главы региона, правда ли это.

«У меня впечатление, что Ваш уважаемый папа услышал неправильную информацию, потому что в новостях Белгорода, мы просмотрели, такое не озвучивали. Решений таких не принималось. Единственное, мы сейчас всем детям войны начисляем ежемесячную выплату», – подчеркнул Гладков.

По его словам, до 2021 года эта выплата начислялась только отдельным категориям граждан.

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