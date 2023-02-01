Гладков разочаровал белгородцев, которым пообещали бесплатные автомобили

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал информацию о бесплатной раздаче автомобилей некоторым белгородцам, написал «Бел.Ру».

Ранее пожилой житель региона сообщил, что услышал такую новость по телевизору. Его сын решил уточнить у главы региона, правда ли это.

«У меня впечатление, что Ваш уважаемый папа услышал неправильную информацию, потому что в новостях Белгорода, мы просмотрели, такое не озвучивали. Решений таких не принималось. Единственное, мы сейчас всем детям войны начисляем ежемесячную выплату», – подчеркнул Гладков.

По его словам, до 2021 года эта выплата начислялась только отдельным категориям граждан.