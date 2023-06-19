Гладков рассказал, в каком формате начнётся учебный год в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время утреннего эфира в соцсетях 19 июня поднял два вопроса. Один касался начала нового учебного года.

По словам Гладкова, главное обеспечить безопасность детей и педагогов. В то же время, если проводить учёбу, как в 2022-23 году, много людей уедет.

— Проводить в дистанционном формате обучение крайне сложно и не всем это удается, — отметил губернатор.

Глава региона сообщил, что Белгородская области имеет необходимый опыт и способна обеспечить безопасность. На подготовку к 1 сентября есть три летних месяца.

Вопрос будет решаться отдельно с каждой конкретной школой.