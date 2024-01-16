Гладков рассказал о восстановлении тепла в Старом Осколе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал пост в телеграм-канале, в которого рассказал об обстановке в старом Осколе.

«По ситуации в Старом Осколе с восстановлением тепла. Фактически мы начали перезапускать заново систему подачи тепла в многоквартирные дома города. Я думаю, необходимо немного больше времени – работа продлится до 18.00 часов сегодняшнего дня. Работу контролирует Сергей Владимирович Довгалюк, заместитель Губернатора, и министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Николаевич Ботвиньев.

⠀

В последнее время много говорил о восстановлении жилья в Белгороде. Сейчас хочу сказать о том, как продолжается работа по восстановлению жилья в других районах. За первые 2 недели 2024 года восстановлено 74 дома в Шебекинском городском округе, 25 домов в Валуйском, 11 — в Грайворонском и 5 — в Краснояружском районах.

Постараюсь в ближайшее время выехать посмотреть, встретиться с вами, с жителями пострадавших домов. Как всегда, вопросов достаточно много. Конечно, мы будем стараться ответить на каждый из них.

⠀

Ну, помимо военной тематики, конечно, тема мирного развития – запуск в новом году тех проектов, которые уже получили высокий уровень одобрения у вас. Пример: начинают работу «Поезда здоровья» в Яковлевском и Новооскольском округах, также в Ровеньском и Ракитянском районах.

⠀

«Правовые поезда» – проект, который мы начали по инициативе Жанны Николаевны Киреевой, уполномоченного по правам человека в Белгородской области, будет, заработает в Чернянском районе. Постараемся в ближайшее время дать более точную информацию о времени и месте работы специалистов, которые постараются ответить на все вопросы правового содержания, которые есть в Чернянском районе».