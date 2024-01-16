Вторник, 16 января, 2024
На главнуюНовости мира

Гладков рассказал о восстановлении тепла в Старом Осколе

7info
spot_img

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал пост в телеграм-канале, в которого рассказал об обстановке в старом Осколе.

«По ситуации в Старом Осколе с восстановлением тепла. Фактически мы начали перезапускать заново систему подачи тепла в многоквартирные дома города. Я думаю, необходимо немного больше времени – работа продлится до 18.00 часов сегодняшнего дня. Работу контролирует Сергей Владимирович Довгалюк, заместитель Губернатора, и министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Николаевич Ботвиньев.

В последнее время много говорил о восстановлении жилья в Белгороде. Сейчас хочу сказать о том, как продолжается работа по восстановлению жилья в других районах. За первые 2 недели 2024 года восстановлено 74 дома в Шебекинском городском округе, 25 домов в Валуйском, 11 — в Грайворонском и 5 — в Краснояружском районах.

Постараюсь в ближайшее время выехать посмотреть, встретиться с вами, с жителями пострадавших домов. Как всегда, вопросов достаточно много. Конечно, мы будем стараться ответить на каждый из них.

Ну, помимо военной тематики, конечно, тема мирного развития – запуск в новом году тех проектов, которые уже получили высокий уровень одобрения у вас. Пример: начинают работу «Поезда здоровья» в Яковлевском и Новооскольском округах, также в Ровеньском и Ракитянском районах.

«Правовые поезда» – проект, который мы начали по инициативе Жанны Николаевны Киреевой, уполномоченного по правам человека в Белгородской области, будет, заработает в Чернянском районе. Постараемся в ближайшее время дать более точную информацию о времени и месте работы специалистов, которые постараются ответить на все вопросы правового содержания, которые есть в Чернянском районе».

- Advertisement -

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах