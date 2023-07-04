Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области 3 июля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился информацией о нанесенных ВСУ ударах по региону за 3 июля. Пост глава региона разместил в телеграм-канале.

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В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущен 21 артиллерийский снаряд. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка – зафиксировано 7 прилётов. Также противник сбросил с беспилотников одно взрывное устройство и одну гранату. Обошлось без последствий. По селу Солнцевка выпущено два артиллерийских снаряда. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет.

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В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Кукуевка – зафиксировано 20 прилетов. Пострадавших нет. Различные повреждения получили 6 частных домовладений: посечены кровли, фасады, забор, повреждена труба водостока, выбиты окна.Также повреждены два транспортных средства и 4 нежилых строения: выбиты окна, посечен забор. По селу Борки выпущено 4 артиллерийских снаряда. Обошлось без последствий. Над селом Карабаново силами ПВО сбит один беспилотник противника. Никто не пострадал, разрушений нет.

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В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 45 минометных снарядов, по окраине села Тишанка – 6 артиллерийских снарядов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

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В Грайворонском горокруге в селе Пороз с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект связи. По окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет.

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В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 5 минометных снарядов. Из миномета обстреляли село Терезовка – зафиксировано 3 прилета. Ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет.