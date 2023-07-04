Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился информацией о нанесенных ВСУ ударах по региону за 3 июля. Пост глава региона разместил в телеграм-канале.
⠀
В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущен 21 артиллерийский снаряд. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка – зафиксировано 7 прилётов. Также противник сбросил с беспилотников одно взрывное устройство и одну гранату. Обошлось без последствий. По селу Солнцевка выпущено два артиллерийских снаряда. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет.
⠀
В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Кукуевка – зафиксировано 20 прилетов. Пострадавших нет. Различные повреждения получили 6 частных домовладений: посечены кровли, фасады, забор, повреждена труба водостока, выбиты окна.Также повреждены два транспортных средства и 4 нежилых строения: выбиты окна, посечен забор. По селу Борки выпущено 4 артиллерийских снаряда. Обошлось без последствий. Над селом Карабаново силами ПВО сбит один беспилотник противника. Никто не пострадал, разрушений нет.
⠀
В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 45 минометных снарядов, по окраине села Тишанка – 6 артиллерийских снарядов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
⠀
В Грайворонском горокруге в селе Пороз с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект связи. По окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет.
⠀
В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 5 минометных снарядов. Из миномета обстреляли село Терезовка – зафиксировано 3 прилета. Ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет.
Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области 3 июля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился информацией о нанесенных ВСУ ударах по региону за 3 июля. Пост глава региона разместил в телеграм-канале.
Новости партнёров
Новости партнёров
Read Now
- #КартаКосмосРязань
- COVID-19
- Администрация
- Акценты
- Батюшка подскажет
- В этот день
- Власть
- Власть
- Гордума
- Гороскоп
- Госуслуги - это просто
- Космическая карта Рязанской области
- Культура
- Культура
- Медицина
- Мой Бизнес. Рязанская область
- Новости Касимова
- Новости КВН
- Новости медицины
- Новости мира
- Новости прокуратуры Рязанской области
- Новости Рязани
- Облдума
- Общество
- Общество
- Органы власти
- Поиск Елены Логуновой Рязань
- Политика
- Правительство
- Приметы, астрология, магия, эзотерика
- Происшествия
- Происшествия
- Происшествия Рязани
- Прокуратура поясняет
- Рязанские смотрины
- Спорт
- Топ новость
- Туристу на заметку
- Финансовая грамотность
- Человек дня
- Школьные музеи
- Школьные музеи лонгриды
- Школьные музеи новости
- Школьные музеи Открытый урок
- Экономика
- Экономика