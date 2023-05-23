Гладков рассказал о событиях в Белгородской области 22-23 мая

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в телеграм-канале обзорный пост о событиях в регионе 22-23 мая.

22.05.23 в Белгородской области объявлен режим КТО в связи с заходом на нашу территорию диверсионно-разведывательной группы. Зачистка территории от последствий продолжается. Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено.

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ВСУ за прошедший понедельник нанесли удары по Белгородской земле:

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Белгородский район был обстрелян 15 раз. В селе Никольское был сбит беспилотник, по селу Журавлевка работала артиллерия, было выпущено 14 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

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Борисовский район попал трижды под обстрел. Минометные снаряды были выпущены по хутору Лозовая Рудка, обошлось без пострадавших и разрушений. Также с беспилотников были сброшены два взрывных устройства. Пострадавших нет, есть повреждения административного здания и одного частного домовладения — пробиты кровли.

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Село Старый Хутор Валуйского городского округа попало под минометный обстрел, всего было выпущено 5 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

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С самого утра населенные пункты Грайворонского городского округа Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка были под многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом. По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров. В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах. Свет сейчас отсутствует в 14 населенных пунктах, к восстановительным работам приступим, когда позволит оперативная обстановка.

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Шебекинский городской округ был обстрелян 25 раз, из них 8 минометных санарядов было выпущено по селу Терезовка, обошлось без пострадавших и разрушений. По Новой Таволжанке дважды работала артиллерия, в двух частных жилых домах посечены фасады и заборы, пострадавших нет. Также в Таволжанке было сброшено взрывное устройство с беспилотника — пострадавших и разрушений нет. По селу Балки работал миномет, выпущен один снаряд, пострадавших и разрушений нет. В Шебекино зафиксированы 2 прилета из миномета по пограничному пункту пропуска и взрывное устройство было сброшено с БПЛА на участке автодорожной развязки, пострадавших и разрушений нет. В селе Середа работала артиллерия — 10 снарядов выпущено, в результате чего посечены фасады в трех частных домовладениях.