Гладков рассказал о нанесенных ВСУ ударах по Белгородской области 22 октября

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах ВСУ по региону, нанесённых 22 октября.

В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

⠀

В Грайворонском городском округе по селу Дроновка выпущен один минометный снаряд. В селе Сподарюшино с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

⠀

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое – установлено 4 прилета. Обошлось без последствий.

⠀

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и хутору Стадников выпущено по два минометных снаряда, по МАПП «Шебекино» – два гранатометных выстрела. В селе Муром с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

⠀

В Яковлевском городском округе в районе села Задельное силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле.