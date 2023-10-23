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Гладков рассказал о нанесенных ВСУ ударах по Белгородской области 22 октября

7info

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах ВСУ по региону, нанесённых 22 октября.

В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе по селу Дроновка выпущен один минометный снаряд. В селе Сподарюшино с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое – установлено 4 прилета. Обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и хутору Стадников выпущено по два минометных снаряда, по МАПП «Шебекино» – два гранатометных выстрела. В селе Муром с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

В Яковлевском городском округе в районе села Задельное силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле.

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