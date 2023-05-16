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Гладков рассказал белгородцам, куда опасно ходить за грибами

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, куда опасно ходить за грибами, его слова привел портал «Бел.Ру».

По его словам, сейчас посещение леса недопустимо в 15-километровой зоне возле границы с Украиной.

«Если есть желание прогуляться по лесу — у нас в области достаточно мест, удаленных от государственной границы», — подчеркнул Гладков.

Глава региона отметил, что на приграничной территории много минных полей из-за регулярных обстрелов. Он призвал не игнорировать таблички, запрещающие дальнейшее движение.

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