Гладков прокомментировал убийство девочки в Разумном

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал убийство 15-летней девочки в Разумном, пишет «Бел.Ру».
Местная жительница спросила главу региона о ходе следствия.
По его словам, власти общаются со всеми силовыми ведомствами и пообещал, что злоумышленник понесет заслуженное наказание.
Гладков также указал на усиление цифрового контроля за тяжелыми правонарушениями. Трагедия произошла 4 августа. Ребенка нашли убитой на кладбище. В преступлении подозревают 42-летнего жителя Разумного.