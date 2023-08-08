Гладков прокомментировал убийство девочки в Разумном

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал убийство 15-летней девочки в Разумном, пишет «Бел.Ру».

Местная жительница спросила главу региона о ходе следствия.

«Убийство девочки потрясло всю страну. Я очень рад, что мы установили такое техническое обеспечение, которое позволяет нам контролировать безопасность и позволило очень быстро найти этого убийцу», – отметил Гладков.

По его словам, власти общаются со всеми силовыми ведомствами и пообещал, что злоумышленник понесет заслуженное наказание.

Гладков также указал на усиление цифрового контроля за тяжелыми правонарушениями. Трагедия произошла 4 августа. Ребенка нашли убитой на кладбище. В преступлении подозревают 42-летнего жителя Разумного.