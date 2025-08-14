Гладков прокомментировал многочасовую атаку ВСУ по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале рассказал о последствиях атаки ВСУ.

«Непростой вчера мы с вами пережили день. Многочасовая атака со стороны Вооружённых сил Украины беспилотными летательными аппаратами.

В первую очередь подверглись атаке Белгородский район и город Белгород. У нас есть пятеро раненых бойцов «Орлана». Очень благодарен за их мужество и героизм, которые они проявляют каждую секунду. Благодарен всем подразделениям Министерства обороны, в первую очередь подразделениям ПВО, которые отражали атаку. К сожалению, есть восемь раненых мирных жителей. Сейчас в больницах остаются пять человек, всем им оказана необходимая медицинская помощь. Уверен, что скоро вернутся к своим родным и близким, которые за них переживают.

Безусловно, вопрос безопасности – главный сейчас для всех нас с вами. Поэтому хотел попросить всех жителей Белгорода и Белгородского района рассмотреть вопрос – подписаться на канал, который называется «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» (извините, оговорился). Создан по аналогии с другими каналами, в первую очередь в Шебекинском округе, Краснояружском районе, которые оперативно дают информацию об угле атаки со стороны Украины, по какому маршруту идёт беспилотник. А значит, получив информацию, можно спасти свою жизнь, спасти жизнь своих близких и тех, кто находится рядом с вами. Мне кажется, это для нас с вами очень важно. И ситуация такая, какая есть. Мы должны предпринять все меры исходя из текущей оперативной обстановки для того, чтобы помочь всем, кто находится рядом.

Всем доброго дня, здоровья и добра».

Также губернатор рассказал, что беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. К счастью, обошлось без пострадавших.