Четверг, 14 августа, 2025
13.4 C
Рязань
Новости России

Гладков прокомментировал многочасовую атаку ВСУ по Белгородской области

Алексей Самохин
Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале рассказал о последствиях атаки ВСУ.

«Непростой вчера мы с вами пережили день. Многочасовая атака со стороны Вооружённых сил Украины беспилотными летательными аппаратами. 

В первую очередь подверглись атаке Белгородский район и город Белгород. У нас есть пятеро раненых бойцов «Орлана». Очень благодарен за их мужество и героизм, которые они проявляют каждую секунду. Благодарен всем подразделениям Министерства обороны, в первую очередь подразделениям ПВО, которые отражали атаку. К сожалению, есть восемь раненых мирных жителей. Сейчас в больницах остаются пять человек, всем им оказана необходимая медицинская помощь. Уверен, что скоро вернутся к своим родным и близким, которые за них переживают.

Безусловно, вопрос безопасности – главный сейчас для всех нас с вами. Поэтому хотел попросить всех жителей Белгорода и Белгородского района рассмотреть вопрос – подписаться на канал, который называется «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» (извините, оговорился). Создан по аналогии с другими каналами, в первую очередь в Шебекинском округе, Краснояружском районе, которые оперативно дают информацию об угле атаки со стороны Украины, по какому маршруту идёт беспилотник. А значит, получив информацию, можно спасти свою жизнь, спасти жизнь своих близких и тех, кто находится рядом с вами. Мне кажется, это для нас с вами очень важно. И ситуация такая, какая есть. Мы должны предпринять все меры исходя из текущей оперативной обстановки для того, чтобы помочь всем, кто находится рядом.

Всем доброго дня, здоровья и добра».

Также губернатор рассказал, что беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Самые читаемые материалы

Общество

Чиновники рассказали о судьбе здания бывшего училища связи в центре Рязани

Очередной вопрос был задан в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова. Там же появился ответ от Минимущества региона. 
Новости России

Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Интересное

Не только мед и пироги: что категорически запрещено делать на Медовый Спас 14 августа, чтобы не навлечь беду

Медовый Спас, известный также как Спас на воде, восходит к дохристианским временам, когда отмечался праздник урожая.
Новости России

Отдых, который разрушил стереотипы: почему туристы хотят вернуться в Абхазию

Отзывы об этой стране часто бывают противоречивыми, но личный опыт развеял многие мифы о грязи, плохом отношении к туристам и других проблемах.
Кино и ТВ

НТВ объявил состав жюри и ведущих нового сезона «ВИА Суперстар!»

В этом году ведущими проекта выступят ведущий международного музыкального конкурса «Ты супер!», шоу «Суперстар!» и программы «Центральное телевидение» Вадим Такменёв и певица, заслуженная артистка Российской Федерации Наташа Королёва.

Последние новости

Общество

Названы самые востребованные профессии в Рязанской области и уровень их зарплат

По итогам семи месяцев 2025 года работодатели Рязанской области разместили более 41 тыс. вакансий. Лидерами по востребованности стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры
Новости России

Раскрыты неизвестные подробности «ракетной» операции ФСБ и Минобороны

Российская разведка смогла получить доступ к военным объектам Украины.
Общество

Автоинспекторы выявили нарушения в пунктах проката СИМ в Лесопарке Рязани

Полицейские установили, что в ряде пунктов выдаются транспортные средства с электродвигателями мощностью от 250 до 300 Вт. Согласно ПДД, для управления ими требуется водительское удостоверение соответствующей категории.
Общество

Эксперт объяснила, могут ли рязанцев уволить с работы за частые больничные

Некоторые работодатели, пользуясь недостаточной правовой грамотностью работников, оказывают давление на тех, кто часто берёт больничные, вынуждая их увольняться по собственному желанию.
Интересное

ФСБ и ВС РФ сорвали планы Киева по ракетному комплексу «Сапсан», способному ударить вглубь России

Российские войска нанесли ракетные и беспилотные удары по наземным и подземным цехам в Павлограде (Днепропетровская область) и Шостке (Сумская область).
Общество

Российские филологи утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

Согласно словарю, разработанному Институтом Виноградова, допустимыми считаются формы «мильон» и «мильярд».
Общество

Как в России будет работать ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*, рассказал эксперт

Скорее всего, речь пойдёт о вырезании голосового трафика в сетях, что является самым простым и удобным техническим решением
Общество

Сенатор Епифанова рассказала, какую помощь оказывают семьям с детьми к 1 сентября

Семьи с детьми-школьниками могут получить финансовую и иную помощь накануне нового учебного года, рассказала сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.