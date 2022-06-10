Гладков предложил сделать Харьков пригородом Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о туристическом и экономическом развитии региона, пишет Бел.Ру.

По его словам, область стала «тупиковой» после 2014 году из-за возникших проблем на государственной границе.

«Белгород всегда считался пригородом Харькова. Мне это как-то резало слух. Мне кажется, что все должно быть наоборот», – отметил Гладков.

Глава региона заключил, что несмотря на сложную оперативную обстановку, россияне внимательно наблюдают за Белгородской областью, которую власти хотят сделать привлекательной.