Гладков подтвердил обстрел гимназии №12 в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высказался об обстреле гимназии №12 в Белгороде 3 июля, пишет Бел.Ру.

Ранее сообщалось, что в результате случившегося в здании выбило стекла и осыпалась облицовка. Надеюсь, что в следующем году мы сделаем ремонт в гимназии, в течение 2022-23 года она отработает хорошо и безопасно.

«Надеюсь, что в следующем году мы сделаем ремонт в гимназии, в течение 2022-23 года она отработает хорошо и безопасно», – пояснил Гладков.

Глава региона отметил, что угроз жизни детей, учителей и родителей создавать никто не будет.