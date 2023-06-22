Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос белгородцев о безопасности школьников, пишет «Go31.ru».

Накануне стало известно, что в регионе могут вернуть часть школ к очному обучения после долгого дистанта. Некоторые местные жители задались вопросом, насколько это безопасно.

«Не будет полетов дронов с боеприпасами, самолеты не будут ронять бомбы? Почему родителей никто не опросил?» – спросила одна из пользовательниц.

Глава региона отметил, что окончательное решение по формату обучения детей за родителями.

«Прошлый учебный год был крайне сложным для наших детей и большого обучения не получили. Процесс воспитания отсутствовал практически полностью», – сообщил Гладков.

Губернатор призвал не нагонять панику раньше времени. Он добавил, что власти ставят в приоритет безопасность детей.