Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос белгородцев о безопасности школьников, пишет «Go31.ru».
Накануне стало известно, что в регионе могут вернуть часть школ к очному обучения после долгого дистанта. Некоторые местные жители задались вопросом, насколько это безопасно.
Глава региона отметил, что окончательное решение по формату обучения детей за родителями.
Губернатор призвал не нагонять панику раньше времени. Он добавил, что власти ставят в приоритет безопасность детей.