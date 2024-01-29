Понедельник, 29 января, 2024
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Гладков ответил на претензии, что белгородцев кормят «помоями»

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Родители белгородских детей, которые уехали в санаторий в Ярославской области, пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову на плохое питание, пишет «Бел.Ру».

Взрослые уточнили, что при этом пациентам запрещают заказывать еду в медучреждение.

«Вот такими помоями кормят детей в больнице Ярославля. Как такое можно есть? Дети не свиньи», — возмутилась белгородка.

Гладков уточнил, что его ярославский коллега Михаил Евраев уже направил проверку. По ее итогам выяснилось, что все нормы выполняются, дети получают диетическое питание.

Белгородский губернатор добавил, что врачи правильно сделали, что не дали детям заказать суши или роллы.

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