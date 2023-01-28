Губернатор Вячеслав Гладков объяснил появление президента Украины Владимира Зеленского в телевизорах белгородцев, написал «Бел.Ру».

Инцидент произошел 25 января, когда жители Белгородской области смотрели телеканал СТС. В какой-то момент трансляция прервалась и началось выступление украинского лидера.

«Насколько я знаю, была совершена попытка диверсии. Наши противники зашли с сигналом через спутник, поэтому в телевизорах появилось такое выступление», – рассказал Гладков.

Глава региона уточнил, что специалистам удалось быстро отреагировать на случившееся и прекратить трансляцию.

Гладков подчеркнул, что власти примут все меры, чтобы такое больше не повторилось.