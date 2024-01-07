ВСУ активно обстреливали Белгородскую область 6 января

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о нанесенных ВСУ ударах по региону за 6 января.

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В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор – 10 гранатометных выстрелов, по селу Красный Октябрь – один снаряд из РСЗО, по селу Устинка – 10 артиллерийских снарядов. Также в Красном Хуторе и Наумовке с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству, в Щетиновке – 2 взрывных устройства. В селе Устинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. После работы ПВО со 2 по 4 января повреждения выявлены в поселке Разумное: выбиты окна в квартире многоквартирного дома, поврежден гараж, посечена кровля в ТЦ.

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В Борисовском районе из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок – зафиксировано 3 гранатометных выстрела. Обошлось без последствий.

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В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 8 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

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В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов, по окраине села Дроновка – 2 снаряда ствольной артиллерии и 2 минометных снаряда, по окраине села Мокрая Орловка – 4 минометных снаряда, по окраине села Новостроевка-Вторая – 29 гранатометных выстрелов, по селу Козинка – 9 минометных снарядов, по окраине села Пороз – 3 минометных снаряда. Также в селе Пороз противник пытался атаковать инфраструктурный объект, сбросив взрывное устройство с БВС. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

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В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Поповка – установлено 3 прилета. Обошлось без последствий. По окраинам сел Демидовка и Графовка выпущено по 2 минометных снаряда, по окраине села Репяховка – 3 артиллерийских снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет.

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В Шебекинском городском округе по поселку Ленинский выпущено 7 минометных снарядов, по селу Белянка – 5, по селу Терезовка – 2 минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

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