Губернатор Вячеслав Гладков на встрече с гендиректором «ЦЭБ» Сергеем Дуюном высказался о проблемах с вывозом мусора в Белгородской области, пишет «Бел.Ру».
Глава региона отметил, что ему не понравился доклад собеседника. По его мнению, у ведомства нет путей решения проблем.
По его словам, специалисты «ЦЭБ» ставят в новых домах площадки прямиков из 70-х годов. Он призвал ведомство подходить к этому вопросу заранее и системно. Губернатору также поступают жалобы от белгородцев на проблемы с вывозом мусора.
Гладков призвал нанять специалистов, если не хватает компетенций, которые разработают соответствующую программу.