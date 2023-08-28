Губернатор Вячеслав Гладков на встрече с гендиректором «ЦЭБ» Сергеем Дуюном высказался о проблемах с вывозом мусора в Белгородской области, пишет «Бел.Ру».

Глава региона отметил, что ему не понравился доклад собеседника. По его мнению, у ведомства нет путей решения проблем.

«Тоска, конечно, ехать по району, смотреть на эти пакетики, которые растаскивают собаки и вороны. Кого-то это устраивает, заставить все контейнерами страшными и уродскими, которые постоянное ломаются. Я нормальных площадок пока не видел, на них смотреть страшно и больно», – возмутился Гладков.

По его словам, специалисты «ЦЭБ» ставят в новых домах площадки прямиков из 70-х годов. Он призвал ведомство подходить к этому вопросу заранее и системно. Губернатору также поступают жалобы от белгородцев на проблемы с вывозом мусора.

Гладков призвал нанять специалистов, если не хватает компетенций, которые разработают соответствующую программу.