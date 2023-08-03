ГК «Зелёный сад» в день ВДВ почтила память героев СВО

Сотрудники компании 2 августа возложили цветы к мемориальному комплексу и могилам участников специальной военной операции на Новогогражданском и Богородском кладбищах.

Так «Зелёный сад» отдал дань памяти защитникам Отечества, погибшим при выполнении боевых задач.

Застройщик с особым уважением относится к увековечиванию памяти героев-земляков и всегда оказывает помощь действующим воинским подразделениям.

Компания поддерживает бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, сотрудники участвуют в патриотических сборах, а семьи мобилизованных работников получают от застройщика дополнительные выплаты.

«Зеленый сад» часто выступает инициатором и организатором патриотических акций и мероприятий, и это привязано не только к памятным датам и праздникам. Но в день ВДВ особенно важно почтить память тех, кто с честью исполнил воинский долг по защите Родины.