ГК «Зелёный сад» рекомендует: выбирайте квартиру в новостройке прямо сейчас

Семейная ипотека рассчитана до 2030 года, в ближайшем будущем программа должна заработать в полную силу. Государственные лимиты обязательно появятся. А это значит, что самое время выбирать квартиру своей мечты — пока она есть в наличии.

Только сейчас ГК «Зелёный сад» предлагает эксклюзивные условия на покупку жилья в новостройках. Это ипотека под 5,3% с первым взносом 20,1% (при условии «семейки»). Строительная компания является партнёром Сбера, находится на проектном финансировании банка. И поэтому держит для вас низкую ипотечную ставку и сохраняет низкий первый взнос.

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Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 148 от 11.08.2015 г. Застройщики: ООО СЗ ЗЕЛЕНЫЙ САД — УЮТ, проектная декларация № 62-000341 от 09.10.2024,

дата публикации проекта 24.06.2022; ООО СЗ ЗЕЛЕНЫЙ САД — СТРОЙ-2, проектная декларация № 62-000305 от 09.10.2024, дата публикации проекта 30.04.2021. Подробности на сайте наш. дом.рф и по телефону 8 (4912) 77-77-77. Предложение ограничено.

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