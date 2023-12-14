ГК «Зелёный сад» проверяет степень защиты домов

Закономерно увеличилось внимание общества к проблеме антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей и жилых комплексов. В 2022 году органы власти южных регионов России даже выпускали распоряжение о повышении антитеррористической защищённости многоквартирных домов. Причём предполагаемым источником финансирования реализации всех этих мер должна была стать плата собственников за содержание и ремонт жилого помещения.

По действующим нормативам в большинстве домов должны быть установлены системы охранной, тревожной сигнализации и системы охранного оповещения, домофоны и кодовые замки, регулярно организовывать обход дома, и осматривать автостоянки. Для всех многоквартирных домов без исключения должен быть закрыт доступ в подвал, на крышу и чердак. Ещё 30 лет назад подобные виды угроз вовсе не учитывались при строительстве. Сейчас увеличение численности населения городов и усовершенствование технологий диктуют новые требования к уровню защищённости жилых комплексов.

В домах ГК «Зелёный сад» проработкой вопроса защищённости жилых комплексов занимается отдел капитального строительства при поддержке экспертов обеспечения безопасности жилых объектов. При реализации системы видео наблюдения важно чтобы не оставалось слепых зон.

Для этого каждый многоквартирный дом оснащается системой видео наблюдения. В среднем число камер в одном доме составляет 300-350 штук. Туда входят камеры для лифтовых холлов 1 этажа, площадки перед квартирами на каждом этаже требуют от 2-х до 4-х камер, камеры в лифтах, входные группы и выход на технический этаж.

Для внешней территории под наблюдением весь периметр по кругу: детская площадка, спорт площадка, паркинг. Ведётся комплексное наблюдение на электроподстанции, тепловой подстанции в котельной.

Ещё один уровень безопасности — круглосуточный пост охраны и Группы быстрого реагирования, подготовкой и обучением которых занимаются — офицеры запаса ВДВ. Такие команды закреплены за домами, возведёнными ГК «Зелёный сад» и находящимися на балансе группы управляющих компаний «Зелёный сад — Мой дом». Детские и спортивные площадки, уличный периметр, паркинг и лифтовые холлы оборудованы тревожными кнопками для вызова охраны.

Однако самый важный фактор защиты от чрезвычайных происшествий — это постоянная бдительность. Поэтому в начале декабря ГК УК «Зелёный сад — Мой дом» провела противотеррористические учения для сотрудников и даже сделала ролик по результатам. На территории нескольких дворов был заложен муляж взрывного устройства. Дальше сотрудники должны действовать по протоколу: нашедший не прикасается к предмету и незамедлительно сообщает об этом на пост охраны дома.

Прибывший сотрудник охраны проводит оцепление территории и вызывает группу быстрого реагирования, которая обеспечивает безопасность до приезда городских чрезвычайных служб и прибывает на место не позднее, чем через 7 минут в ночное время и 10 минут в дневное.

Обеспечение комфорта и защита жителей наших дворов — главная задача УК «Зелёный сад — Мой дом», поэтому они регулярно проводят учения и проверки готовности сотрудников к нештатным ситуациям.

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