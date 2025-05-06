ГК «Зелёный сад» передала 10 мотоциклов в зону СВО

Дети сотрудников компании написали на технике добрые пожелания бойцам и поздравления с Днём Победы.

Патриотическая акция состоялась в начале мая. Принимать мотоциклы приехали военнослужащие из Смоленской области. Бойцы рассказали, что несколько дней назад с ними связались сотрудники строительной компании и пригласили в Рязань.

— Приятно, что в мероприятии принимают участие дети. Такие акции помогают им расти патриотами нашей страны. И, конечно, укрепляют боевой дух военнослужащих, — отметили почётные гости.

Управляющий директор ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич рассказал, что это не первая акция по передаче мототехники для нужд СВО. Более того, с помощью мотоциклов из Рязани уже были освобождены несколько населённых пунктов.

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Перед новой отправкой дети сотрудников компании почистили мотоциклы щётками и написали на них добрые слова. После этого технику проверили на исправность и погрузили в грузовой автомобиль.

«Зелёный сад» постоянно оказывает помощь нашим бойцам. Кроме того, поддерживает семьи сотрудников компании, призванных на службу. Всех ребят ждут дома с победой, и за каждым из них закреплено рабочее место.

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