Четверг, 1 февраля, 2024
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ГК «Зелёный сад» о людях. Бывший сотрудник полиции про чувство локтя и личный кабинет

7info
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Новое интервью из цикла, где сотрудники рязанского застройщика рассказывают о своей работе, мы взяли у Николая Фрольцова. Водитель спецтехники уже более 4х лет видит, как сроятся дома, рассказывает о своей команде и впечатлениях.

«Как и многие за свою жизнь я успел повидать трудовую жизнь. Работал на производстве медицинских проборов, в полиции, в аэропорту «Домодедово», а ещё до этого с 2003 по 2005 г. проходил армейскую службу в Чечне, где с чем только не пришлось столкнутся в то время.

В 2020 пришёл работать в ГК «Зелёный сад» водителем и на втором году работы был мобилизован. По возвращении снова пришёл на своё прежнее место в «Зелёный сад», которое сохранили для меня. Очень радостно было получить тот же корпоративный телефон, шкафчик и увидеть своих коллег.

Мой день начинается с того, что проверяю исправность техники, провожу осмотр, готовлю машину к работе. Это важно, ведь стоимость такого спецтранспорта, мягко говоря, не маленькая. В Рязани средняя стоимость «Весты» в аренду для такси начинается с 3000 рублей. Техника, которую мне дали для работы гораздо серьёзнее и мне не нужно платить за неё аренду — я могу зарабатывать на ней и не отдавать никаких частей от этого. Для этого мне нужно только поддерживать её в исправном состоянии, поэтому к техническому обслуживанию и осмотру я отношусь серьёзно. Себе такую я не стал бы приобретать, так как помимо денег на покупку, прибавляются ещё траты на сервис и расходники, да и хороших ремонтников собрали у нас на автобазе, так что головной боли меньше в десятки раз. Мне самому приятнее находиться в кабине, когда всё чисто и нет посторонних шумов. Фактически эта кабина и есть мой личный кабинет, не выходя из которого я решаю основные рабочие вопросы.

За всё время я получил штраф один раз — вовремя не предупредил коллег, что задерживаюсь в гараже на осмотре. Тогда я увидел, как ребятам пришлось торопиться и рисковать, чтобы сократить опоздание по общей задаче из-за моей задержки. Глядя на то, как им было не легко, я чётко для себя понял, почему так важно действовать по инструкции и был даже благодарен за этот опыт.

Некоторые считают, что после службы в полиции и армии может быть трудно найти себе место, чтобы там было комфортно. Я думаю, это связано с тем, что трудно найти такую же сплочённость в коллективе. В некоторых компаниях это действительно так — каждый ставит в приоритет личный комфорт и нет чувства локтя, как было в полиции и армии. Я думаю, именно это чувство поддержки от ребят и руководства я нашёл здесь и поэтому мой рабочий «кабинет» для меня имеет особенную ценность.

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