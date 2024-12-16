ГК «Зелёный сад»: наша забота – от двери подъезда



Как театр начинается с вешалки, так дом начинается с входной группы. Она должна быть красивой, функциональной, максимально удобной. Входные группы «Зелёного сада» созданы для того, чтобы жильцы чувствовали нашу заботу уже около подъезда.

Благодаря подогреву входной зоны здесь не бывает мокро или скользко. Ваш малыш не промочит ноги в луже. Вы не испачкаетесь в грязи и не поскользнётесь, подходя к двери подъезда в непогоду. Вам не придётся искать ключи под дождём – входные группы наших жилых комплексов оборудованы автоматическими шлюзовыми дверями из прочного закалённого стекла.

Любая мама знает, как нелегко поднять детскую коляску на свой этаж. Даже при условии широких коридоров и удобного лифта. Жительницы домов «Зелёного сада» оставляют коляски на первом этаже – в светлом и просторном лобби под наблюдением видеокамер. Здесь же найдётся место велосипедами, машинкам, самокатам, санкам, прочему детскому и взрослому транспорту. В ваших квартирах будет чище, а на лестничных площадках просторнее.

Входные группы с подогревом и шлюзовыми дверями оборудованы во всех жилых комплексах «Зелёного сада». Выберите свой новый дом прямо сейчас! Наш сайт:https://www.green-garden.ru/. Телефон отдела продаж: 8 (4912) 77-77-77.

Фото: пресс-служба ГК «Зелёный сад» Фото: пресс-служба ГК «Зелёный сад» Фото: пресс-служба ГК «Зелёный сад» Фото: пресс-служба ГК «Зелёный сад»

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