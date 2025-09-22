ГК «Зелёный сад — наш дом» стала партнёром «Кросса Нации-2025»

После завершения забега, который состоялся 20 сентября в Лесопарке, девелопер получил благодарственное письмо от Минспорта Рязанской области. Компания-застройщик предоставила технику для ограждения спортивного мероприятия и обеспечения безопасности атлетов.

Кроме того, ГК «Зелёный сад — наш дом» подарила подарки и скидочные сертификаты самой спортивной семье праздника. В этом году такой семьёй стали Пронины. Как оказалось, они проживают в доме, построенном девелопером, — на Солотчинском шоссе, 2.

ГК «Зелёный сад — наш дом» ещё раз поздравляет победителей и участников «Кросса Нации-2025»! Застройщик поддерживает всех, кто любит спорт, и напоминает, что в каждом новом жилом комплексе компании обязательно есть спортивная зона: уличные тренажёры и площадки для игры в футбол и баскетбол.