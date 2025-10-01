В честь 130-летия Есенина ГК «Зелёный сад — наш дом» подарила музею в Константинове цикл картин.

Женские портреты создал рязанский живописец, член Союза художников России Лев Костев. Почти два года назад Лев Алексеевич обратился со своей идеей в «Зелёный сад». Управляющий директор компании Андрей Оришкевич его поддержал, отметив оригинальность замысла.

Ранее в центре внимания живописцев оказывались лишь официальные жёны Сергея Есенина. Но на самом деле женщин, сыгравших важную роль в судьбе поэта, было гораздо больше. Лев Костев при поддержке строительной компании восполнил этот пробел.

Картины директору музея-заповедника Вячеславу Журавлёву передал управляющий директор ГК «Зелёный сад — наш дом» Андрей Оришкевич.

— Большая честь для строителей поучаствовать в таком большом празднике, как юбилей Сергея Есенина. «Зелёный сад» благодарен за возможность передать музею эту галерею портретов. За то, что она будет находиться здесь, нести людям радость, воспитывать новые поколения детей в любви к рязанской природе, к русской душе, — отметил он.

Картины найдут применение в музее: они будут использоваться как наглядная помощь экскурсоводу, станут частью оформления отдельных пространств. Кроме того, они позволят глубже раскрыть сюжет взаимоотношений Есенина, которые стали знаковыми в его жизни.

ГК «Зелёный сад — наш дом» продолжит свою многолетнюю дружбу и сотрудничество с музеем-заповедником. А в дни празднования 130-летия Сергея Есенина девелопер организует для жителей и гостей Рязанской области бесплатный трансфер до Константинова.