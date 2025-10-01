В честь 130-летия Есенина ГК «Зелёный сад — наш дом» подарила музею в Константинове цикл картин.
Женские портреты создал рязанский живописец, член Союза художников России Лев Костев. Почти два года назад Лев Алексеевич обратился со своей идеей в «Зелёный сад». Управляющий директор компании Андрей Оришкевич его поддержал, отметив оригинальность замысла.
Ранее в центре внимания живописцев оказывались лишь официальные жёны Сергея Есенина. Но на самом деле женщин, сыгравших важную роль в судьбе поэта, было гораздо больше. Лев Костев при поддержке строительной компании восполнил этот пробел.
Картины директору музея-заповедника Вячеславу Журавлёву передал управляющий директор ГК «Зелёный сад — наш дом» Андрей Оришкевич.
Картины найдут применение в музее: они будут использоваться как наглядная помощь экскурсоводу, станут частью оформления отдельных пространств. Кроме того, они позволят глубже раскрыть сюжет взаимоотношений Есенина, которые стали знаковыми в его жизни.
ГК «Зелёный сад — наш дом» продолжит свою многолетнюю дружбу и сотрудничество с музеем-заповедником. А в дни празднования 130-летия Сергея Есенина девелопер организует для жителей и гостей Рязанской области бесплатный трансфер до Константинова.