ГК «Зелёный сад наш — дом» обновила старый тротуар в Дашково-Песочне 

Новая дорожка из тротуарной брусчатки появилась на улице Новоселов — рядом со школами № 63, № 67 и строительной площадкой жилого комплекса «Полярная звезда».

Трафик движения здесь очень высокий, а прежнее асфальтовое покрытие давно не обновлялось. Как итог — каждую осень и зиму жители вынуждены были обходить лужи и грязь. Сегодня эта проблема успешно решена. Дорожка прослужит рязанцам много лет.

Особенно понравился новый тротуар мамам с колясками и пенсионерам.

А ГК «Зелёный сад наш — дом» и дальше будет заботиться о благополучии и безопасности больших и маленьких рязанцев.