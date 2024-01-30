ГК «Зелёный сад» добавляет выгоду льготной ипотеке

Для тех, кто давно ждал повода купить квартиру, ГК «Зелёный сад» объявляет о скидках до 8% на квартиры во всех объектах.

Клиенты ГК «Зелёный сад» смогут совместить эту скидку со льготной ипотекой и получить квартиру ещё выгоднее. Льготная ипотека – это вид ипотечного кредита, который отличается более низкой процентной ставкой в 8%, что намного ниже, чем обычная ставка. Другие виды льготной ипотеки: для семей с детьми и IT-ипотека предусматривают ещё более низкие процентные ставки: 6% и 5% соответственно. Разница между фактической процентной ставкой субсидируется государством.

Как заявил Минфин России, льготная ипотека завершится уже 1 июля 2024 года, поэтому для тех, кто не ещё успел воспользоваться этой мерой поддержки от государства, остаются считанные месяцы.

При покупке квартиры в жилых комплексах ГК «Зелёный сад» наши клиенты могут выбрать объект в сданном доме или на этапе строительства, не стесняя себя выбором района. Жилые комплексы расположены в Приокском – самом зелёном районе города, Кальном – самом востребованном и транспортно доступном, На Московском – в 10-минутах от центра города, а также – в самом сердце Рязани.

Для простоты оформления действует программа Trade-in или беспроцентная рассрочка.

Спешите, количество квартир ограничено.

Подробности по телефону 77-77-77.

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