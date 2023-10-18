Среда, 18 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

ГК «Зеленый сад» обучает осужденных для общественно значимой работы 

7info 2

Один из ведущих застройщиков региона в рамках взаимодействия с УФСИН России по Рязанской области с осени этого года помогает организовать обучение по востребованным специальностям для отбывающих наказание. 

Компания передала в ИК-2 специальное оборудование и материалы для обучения осужденных профессиям арматурщика, бетонщика, монтажника стальных и железобетонных конструкций. Благодаря этому в колонии эффективно работает программа апробации: еще во время отбывания наказания люди получают специальность, отрабатывают навыки на практике и после освобождения остаются востребованы на рынке труда.

Также «Зеленый сад» финансирует обучение работе на спецтехнике: осужденные к принудительным работам изучают теорию, сдают экзамены, получают практические навыки вождения. Так, осужденные, трудоустроенные в «Дирекции благоустройства города», вскоре смогут сесть за руль уборочной техники, а это одна из наиболее важных и востребованных вакансий в организации на сегодняшний день. Таким образом, решается проблема дефицита кадров в «Дирекции благоустройства города» и других социально значимых сферах.

Напомним, что застройщик активно сотрудничает с УФСИН России по Рязанской области. В 2022 году компания построила исправительный центр в Шумаши, который стал образцовым. Осужденные, проживающие в исправцентре, трудятся на строительных объектах компании и получает достойную заработную плату. После окончания срока наказания многие остаются работать у застройщика, что дает хороший старт и мотивацию для законопослушной жизни.

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС». ИНН: 6215014910.

erid: 2VtzqvzogrY

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах