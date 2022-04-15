ГК «Автоимпорт» празднует 25-летний юбилей

Группа компаний «Автоимпорт» 15 апреля отмечает свой 25-летний юбилей. Сегодня ГК «Автоимпорт» — это бизнес, который уверенно входит в топ-30 крупнейших холдингов автомобильной отрасли страны.

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История бренда берёт своё начало в 1991 году. Тогда Олег Смирнов вместе с группой единомышленников наладил импорт автомобилей и запчастей. Первый заказ на автомобильные запчасти из-за рубежа был принят в 1997 году, который считается годом начала работы.

Сегодня группа компаний «Автоимпорт» занимает больше половины регионального рынка. Она объединяет 20 брендов, 30 дилерских центров, 40 сервисных центров, 10 площадок автомобилей с пробегом, сеть магазинов запчастей, автошколу, прокат и центр эвакуации. Работа ведётся в четырёх городах.

— Сегодня нет ни одной задачи в автомобильном бизнесе, с которой мы не справились бы, — признаётся Олег Смирнов, президент группы компаний «Автоимпорт», президент региональной федерации хоккея, региональный представитель Ночной хоккейной лиги, депутат Рязанской городской думы.

Активное участие холдинг принимает в общественных и социальных проектах. Ежегодно сотрудники ГК «Автоимпорт» присоединяются к акциям «Бессмертный пол», «Цветочный патруль». Особое внимание уделяются спорту. ГК «Автоимпорт» проводит спартакиада по 15 видам спорта, участие в которой принимают спортсмены из четырёх регионов. Спортивное событие объединяет сотни спортсменов и болельщиков.

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Пропаганда здорового образа жизни стала неотъемлемой частью жизни холдинга. Благодаря Олегу Смирнову Рязань стала столицей любительского хоккея, а Олег Евгеньевич не только сам прекрасно играет в хоккей, но и отмечен на самом высоком уровне. Орденом «За развитие хоккея» ему вручил лично глава государства Владимир Путин.

ГК «АВТОИМПОРТ» — ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО ВПЕРЕД!