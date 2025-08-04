ГК «Автоимпорт» подарила микроавтобус многодетной семье из Рязанской области

В пятницу, 1 августа, в Рязани состоялась торжественная передача микроавтобуса на 16 мест семье Людмилы и Николая Майсумовых из села Студенки Александро-Невского района.

Автомобиль передан в рамках совместной инициативы ГК «Автоимпорт» и правительства Рязанской области по поддержке многодетных семей. Это часть широкой программы социальной ответственности, которую компания последовательно реализует, оказывая адресную помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

Семья Майсумовых воспитывает 11 детей. Глава семьи — православный священник, настоятель сельского Никольского храма. Его супруга — художник-иконописец и руководитель местной воскресной школы. В этом году супруги отмечают 20-летие совместной жизни.

Переданный микроавтобус поможет решать повседневные задачи — возить детей в школу и на кружки, ездить в храм и по делам.

«Поддержка таких семей — не просто добрый жест, это дело чести. Семья Майсумовых — настоящий пример жизненной стойкости, любви и духовных ценностей, которые мы уважаем и готовы поддерживать», — отметили в пресс-службе компании.

Церемония прошла у главного офиса ГК «Автоимпорт» в Рязани в присутствии представителей компании и региональных властей.