Gismeteo: Сентябрь в Центральной России ожидается немного теплее обычного

Первый месяц осени в 2022 году будет немного теплее обычного на преобладающей территории России. Прогноз на сентябрь публикует Gismeteo.

На 0,5–1 градус теплее ожидается в сентябре на Центральной России, Северо-Западе, Среднем Поволжье, Большом Сочи, Северном Кавказе, Южном Урале, Южной Сибири и Дальнем Востоке.

На северо-востоке Европейской России, в средних широтах Сибири и на Северном Урале средняя температура прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса.

Чуть выше нормы будет на юге – в Крыму, Краснодарском крае, Нижнем Поволжье и в Приморье. Таким образом, в очередной раз сработает правило климатических изменений: чем севернее, тем выше значение положительной аномалии.

В целом по России сентябрь прогнозируется аномально тёплым. Самые существенные аномалии – более 2 градусов – ожидаются на арктических островах и в субарктической зоне Сибири и Якутии.

Что касается осадков, их количество будет около нормы. Исключение – немного больше обычного выпадет в субарктическом поясе. Небольшой дефицит осадков ожидается в Черноземье и Среднем Поволжье.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что сильных дождей в Рязанской области в ближайшее время не ожидается.