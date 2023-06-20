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Гиподинамия — болезнь века

Татьяна Проводина
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Одной из наиболее острых проблем в современном мире является гиподинамия. Болезнь, называемая этим термином, в медицине не существует, но такое состояние приводит к нарушению всех систем и органов, лишает человека жизненной энергии и может привести к депрессии. Именно  поэтому специалисты бьют тревогу и с каждым годом больше внимания уделяют этой проблеме. Гиподинамия — это патологическое состояние, которое развивается при значительном ограничении физической активности.

Симптомы гиподинамии могут проявиться внезапно, постепенно возрастая. Причинами могут быть: операция, после которой рекомендован постельный режим; сидячая работа без перерыва на отдых; отказ от физических нагрузок; может быть из-за усталости, плохого настроения и депрессивного состояния. Гиподинамия может возникнуть и от того, что человек полностью отказался от какой — либо физической нагрузки из-за образа жизни. Наличие автомобиля и офисной работы может стать основной причиной такого состояния. У детей и подростков такой причиной является телефон и компьютерные игры.

Движение же — это одна из незаменимых функций человеческого организма. Регулярная двигательная активность оказывает на организм положительные эффекты, включающие: гармонично развитое тело, мышцы, кости и суставы, правильную осанку, правильную работу сердца, лёгких и кишечника, хорошее настроение, низкое чувство тревоги и снижение риска депрессии, повышение концентрации внимания и способности к обучению, профилактику бессонницы, поддержание оптимальной массы тела, снижение риска развития артериальной гипертензии, инфаркта миокарда, инсульта, сахарного диабета 2 типа, некоторых типов рака, снижение риска раннего развития заболеваний опорно-двигательного аппарата: артрозов, артритов суставов конечностей, остеохондроза позвоночника.

Физическая активность необходима человеку как для физического, так и для психического здоровья. Выделяются эндорфины, улучшающие настроение. А гормоны стресса, наоборот, снижаются.

Но если человек вовремя поймет о проблеме малоподвижного образа жизни и чем ему это грозит, то при изменении образа жизни многие патологии обратимы. Важно вспомнить крылатую фразу «Движение-жизнь»! А жить долго и счастливо хочется всем.

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна

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