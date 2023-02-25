Гинеколог Аникеева назвала самое распространенное «женское» заболевание

Акушер-гинеколог Анна Аникеева назвала в интервью изданию «Клопс» самое распространенное «женское» заболевание.

«Самое популярное заболевание, которое мы выявляем, и самое страшное — это рак шейки матки», — пояснила медик.

По ее словам, часто этот вид онкологического заболевания выявляют слишком поздно. Согласно статистике, его диагностируют на поздних стадиях у тех, кто не ходил на осмотр к врачу более пяти лет. При выявлении на ранних стадиях есть шанс вовремя назначить лечение.

Аникеева призвала проходить профилактические осмотры один раз в год. Врач добавила, что заболевание встречается и у 20-летних девушек.

На развитие болезни влияет генетика, климат, наличие вируса папилломы человека и даже тенденция на раннее начало половой жизни.