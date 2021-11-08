Гинцбург рассказал о достаточном для защиты от COVID-19 уровне антител

Центр им. Н.Ф. Гамалеи провел исследование совместно с департаментом здравоохранения Москвы, которое позволило определить, каков защитный уровень антител для защиты от коронавируса. Об этом в интервью «Известиям» рассказал академик РАН, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в работе приняли участие 4 тыс. москвичей.
Говоря о международных единицах, Александр Гинцбург имеет в виду banding antibody units (нейтрализующие единицы антител). Это обозначение недавно ввела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ столкнулась с проблемой разных тестов, которые определяют количество антител в своих единицах. Теперь же каждая фирма, которая выпускает свою систему, обязана ввести систему пересчета на единицы ВОЗ.
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