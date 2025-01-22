За последние дни на Украине были нанесены мощные удары по ключевым объектам инфраструктуры. Среди них — аэродромы, ТЭС, ГЭС, заводы, склады, базы, мосты и казармы. Однако до недавнего времени железные дороги оставались относительно нетронутыми. Теперь, по данным aif.ru, ситуация изменилась.

Массированный удар по железнодорожному узлу Синельниково

Одним из самых значительных событий стал мощный взрыв на железнодорожной станции Синельниково, расположенной в Днепропетровской области. Этот узел играл важную роль в логистике Вооружённых сил Украины (ВСУ), обеспечивая поставки военной техники и боеприпасов на передовую.

В результате взрыва, вызванного, предположительно, гигантской авиабомбой, была разрушена половина станции. Удар сбросил с насыпи локомотивы и вагоны с военной техникой, уничтожил сортировочную «горку», вырвал сотни метров рельсов и разнёс бетонные шпалы.

«После удара по транспортному узлу в Днепропетровской области, который является важным элементом логистики для подразделений ВСУ, действующих в западном Донбассе, образовалась огромная воронка», — сообщает издание «Военное обозрение». Реклама

По данным компании «Укрзалізниця», повреждены несколько станционных построек, локомотивы, вагоны различного назначения, а также складские помещения.

Стратегическое значение Синельниково

Станция Синельниково связывает угледобывающие районы Донбасса с металлургическими предприятиями Криворожья. Хотя перевозки угля значительно сократились после начала СВО, военные перевозки через этот узел возросли многократно. До удара через Синельниково регулярно поставлялись грузы для украинских войск, включая боеприпасы и вооружение.

Уничтожение этого логистического узла, по мнению экспертов, было стратегически необходимым шагом.

«Глубина воронки около 10 метров, а радиус — 15-20 метров. Это соответствует характеристикам трёхтонной авиабомбы ФАБ-3000, которую доставляют модули УМПК», — заявил военный эксперт Александр Ивановский.

Он отметил, что подобные мощные бомбы используются редко и только для уничтожения крайне важных и защищённых целей.

Удары по другим железнодорожным узлам

В тот же день ещё одна крупная железнодорожная станция подверглась удару. Последний раз такие массированные атаки по железнодорожной логистике проводились в начале прошлого месяца. Тогда в Харьковской и Сумской областях были уничтожены узлы в Золочеве и Эсмани.

По станции Золочев удары наносились 300-мм ракетами РСЗО «Смерч». Промзона и железнодорожный узел были полностью уничтожены, пожары и взрывы продолжались несколько часов.

Станция Эсмань подверглась артиллерийскому обстрелу в момент разгрузки эшелона с техникой и боеприпасами. Несколько десятков артиллерийских ударов привели к детонации грузов, что вызвало мощные взрывы, продолжавшиеся несколько часов.

Мнение экспертов

Военные эксперты подчеркивают, что удары по военной инфраструктуре, включая железные дороги, мосты и подвижной состав, должны быть приоритетными для российских сил. Это не только нарушает логистику ВСУ, но и значительно замедляет их возможность снабжения войск на передовой.

Уничтожение железнодорожного узла в Синельниково является примером точечного удара по объекту стратегической важности, который, по мнению специалистов, существенно затруднит военную логистику Украины в данном регионе.