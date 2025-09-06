Суббота, 6 сентября, 2025
Гид Смокотина рассказала, какие неприятности ждут россиян в Китае

Алексей Самохин
Изображение от tawatchai07 на Freepik

После отмены визового режима Китай стал популярным направлением для российских туристов. Однако, как отмечает гид по Пекину Алина Смокотина, поездка в Поднебесную может обернуться настоящим испытанием, если не знать о местных особенностях.

Осторожно, Китай! К чему готовиться?

Алина Смокотина подчёркивает, что к поездке в Китай нужно основательно подготовиться, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

1. Связь и мессенджеры. Без VPN в Китае не работают популярные сервисы, такие как WhatsApp и Telegram. Чтобы оставаться на связи, необходимо заранее установить VPN-приложение.

2. Языковой барьер. Большинство китайцев, особенно в бюджетных заведениях, не знают английский. К этому нужно быть готовым. При этом, по словам гида, местные жители очень терпеливы и всегда стараются помочь, используя онлайн-переводчики.

3. Оплата и приложения. В Китае почти не используют наличные, большинство платежей совершается с помощью мобильных приложений WeChat и Alipay. В некоторых заведениях, например в кофейнях, расплатиться наличными просто невозможно. Для вызова такси также необходимо приложение — китайский агрегатор DiDi. Это поможет избежать обмана, так как водители могут завышать сумму на счётчике.

Стоимость и другие особенности

  • Цены на транспорт. Поездка на такси по городу стоит 20–30 юаней (около 230–350 рублей), а до Китайской стены — 150–200 юаней. Метро, трамваи и автобусы значительно дешевле — от 2 до 8 юаней. В общественном транспорте можно расплатиться наличными.
  • Миф о дешевизне. Гид развеивает миф о том, что Китай — это дешёвая страна, где можно найти много подделок. По её словам, дешёвых товаров становится всё меньше, а в крупных городах, таких как Пекин, их и вовсе почти нет.
  • Безопасность. Китай — очень безопасная страна благодаря повсеместному видеонаблюдению. Туристы могут спокойно оставлять вещи на столике в кафе и не беспокоиться о краже. Туриста могут обмануть лишь с ценами, нужно быть готовым торговаться.
  • Документы. С собой всегда нужно иметь паспорт, так как он может понадобиться при посещении достопримечательностей.

Культурные особенности. Китайцы могут громко разговаривать и вторгаться в личное пространство, что может смутить россиян. Также они громко едят и прихлёбывают суп — это часть их культуры. К таким вещам стоит относиться с пониманием, чтобы не портить себе настроение.

