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Фото: vk.com/sledcomru
Фото: vk.com/sledcomru
Новости России

Гибель 4-летнего ребёнка в египетском отеле: что известно

Алексей Самохин

В Египте произошла ужасная трагедия: в отеле Xanadu Makadi Bay погиб четырёхлетний ребёнок из России. После ЧП глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту смерти мальчика.

Подробности трагедии рассказал телеграм-канал «Турюрист».

6 мая Елена — руководитель турагентства из Ярославля — вместе с мужем и двумя сыновьями, четырёх и пяти лет, прилетела в Египет после долгой задержки рейса из-за закрытия воздушного пространства во Внуково. Семья прибыла на отдых в отель Xanadu Makadi Bay, который позиционирует себя как гостиница высокого уровня, ориентированная на семейный отдых. Уставшие после дороги родители и дети почувствовали себя в безопасности.

Пока мама оформляла документы на ресепшене, отец с детьми вышел на улицу — в помещении было прохладно из-за работающих кондиционеров. Те, кто был в этом отеле, знают, что ресепшн находится на втором уровне. У входа расположена конструкция в виде фонтана с эффектом «инфинити», за которым — техническое пространство глубиной около шести метров относительно уровня земли.

Дети подошли к фонтану, заинтересовавшись водой. Младший ребёнок забрался на край фонтана, который ничем не был огорожен. В этот момент отец позвал детей. Старший сын побежал к нему, а младший, пытаясь последовать за братом, стал спускаться, но сделал это с другой стороны — той, где находился обрыв. Видимо, ребёнок не понял, что под ногами нет твёрдой поверхности. Сначала он свесился по пояс, нащупывая опору, но, не удержавшись, упал вниз.

Ребёнок получил тяжёлые травмы. Его доставили в больницу, но, к сожалению, спасти мальчика не удалось.

Сейчас местная полиция проводит проверку. Родители также обратились в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Изучив фотографии с места происшествия, становится ясно, что за фонтаном действительно нет ограждений. Высота его края составляет около 40 см, а ближайшее ограждение вдоль дорожки — не более 80 см. Предупреждающие знаки отсутствуют. Кроме того, с нескольких метров кажется, будто за фонтаном находится обычная зелёная зона — насаждения создают оптическую иллюзию. В момент происшествия рядом не было ни одного сотрудника службы безопасности, хотя это зона главного входа в отель.

Отель, работающий по семейной концепции и позиционирующий себя как место повышенного комфорта, оказался небезопасным. Родители считают, что трагедия произошла не только из-за стечения обстоятельств, но и из-за серьёзных нарушений требований безопасности. В том виде, в котором устроен фонтан и прилегающая территория, опасность существует не только для детей, но и для взрослых. Стоит отметить, что с левой стороны от ресепшена ограждение значительно выше.

В данный момент семья занимается организацией похорон. После этого они намерены добиваться справедливого расследования и привлечения виновных к ответственности.

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