ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП в Рязанской области

Госавтоинспекция сообщила подробности смертельного ДТП в Рязанской области.

20 ноября в 19.25 на улице Центральной села Пехлец Кораблинского района водитель 1981 года рождения не справился с управлением «Дэу Матиз» и совершил столкновение с фурой «Скания» под управлением водителя 1968 года рождения.

Погибли 2 пассажира легковушки 1976 и 1975 года рождения. Ранее сообщалось, что один из погибших приехал в отпуск из зоны СВО.

Водитель легковушки госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка.