ГИБДД сообщила подробности ДТП, в котором погибла блогер Диана Сафарова

Пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана сообщила подробности ДТП, в результате которого погибла мать троих детей, блогер Диана Сафарова.

По данным ведомства, смертельная авария случилась в посёлке Чишмы в час ночи на улице Революционной. 33-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Хонда Цивик», допустила наезд на заборное ограждение. Во время столкновения женщина получила смертельные травмы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют информацию о причастности к аварии автомобиля «Тойота Камри». Водителя иномарки доставили в отдел.