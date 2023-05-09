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Вторник, 9 мая, 2023

ГИБДД сообщила подробности ДТП, в котором погибла блогер Диана Сафарова

7info
Фото: t.me/bash_gibdd

Пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана сообщила подробности ДТП, в результате которого погибла мать троих детей, блогер Диана Сафарова.

По данным ведомства, смертельная авария случилась в посёлке Чишмы в час ночи на улице Революционной. 33-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Хонда Цивик», допустила наезд на заборное ограждение. Во время столкновения женщина получила смертельные травмы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют информацию о причастности к аварии автомобиля «Тойота Камри». Водителя иномарки доставили в отдел.

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